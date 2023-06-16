إصابة عامل في حريق محطة بنزينة بالإسماعيلية 

أصيب عامل بحروق مختلفة في أنحاء الجسم اليوم الجمعة، جراء نشوب حريق داخل محطة لخدمة السيارات «بنزينة»، بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية نقل على إثرها إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في مركز ومدينة القنطرة غرب، داخل محطة وقود في شارع السويس خلال تفريغ إحدى الشاحنات حمولة البنزين في المحطة.

شهود عيان: النيران بدأت من مؤخرة السيارة

وقال شهود عيان، إن النيران امتدت من مؤخرة سيارة محملة بالمواد البترولية خلال تفريغ شحنتها في محطة خدمة السيارات في الإسماعيلية ووصلت إلى خزان الوقود.

ونجح بعض الأهالي والعاملين في محطة الوقود للتوجه إلى مكان النيران بأسطوانات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليها ومنه امتدادها بشكل كامل إلى المحطة والمباني السكنية والمحال التجارية المجاورة لها.

انتقال سيارات الإطفاء

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى محطة الوقود ونجحت في السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده وانفجار السيارة وخزان الوقود.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحريق نقلت مصابا واحدا بحروق في ذراعيه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تمركزت سيارات الإسعاف في محيط الحريق لنقل أي مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث في الإسماعيلية، وحررت محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة في الواقعة فيما انتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان الحادث.