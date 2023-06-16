موعد عيد الأضحى 2023 في القريات بالسعودية وفقا للحسابات الفلكية

مع بدء شهر ذي الحجة واقتراب وقفة عرفات يرغب كثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في القريات استعدادًا للعيد، وشراء الأضاحي، وملابس الأطفال ومستلزمات المنزل في مثل هذه المناسبات.

موعد عيد الأضحى 2023 في القريات

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في القريات يوم 28 يونيو المقبل، في الموعد المحدد له من كل عام وهو العاشر من ذي الحج، ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، حسب ما ذكرت الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية، إذ أن عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين، بعد عيد الفطر، وبعدها يتبادل الأهل والأقارب والأحباب الزيارات، على أن يتم ذبح الأضاحي خلال أيام العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القريات

وبالنسبة لموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القريات، حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون فى تمام الساعة 6:11 صباحا يوم 28 يونيو المقبل، إذ تقام صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة، حسبما ذكرت الحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية.

وبعد معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في القريات، فإن شهر ذي الحجة 1444 هـ يبدأ يوم الاثنين وهو الأول من ذي الحجة الموافق 19 يونيو المقبل.

ويشار إلى أنَّ عدد المواطنين السعوديين الكقيمين فى مدينة القريات بالمملكة العربية السعودية يقدر بنحو 147 ألفًا و550 مواطنًا حسب إحصاء عام 2010.