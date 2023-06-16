كيف يستعد طلاب الثانوية نفسيا لأول امتحان مضاف للمجموع؟.. «هونها تهون»

قلق يظهر في العيون، ودعوات أمهات تملأ البيوت، وترقب شديد من طلاب الثانوية العامة، فاقترب الوقت ولم يتبق سوى ساعات بسيطة، على بدء ماراثون الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع، بامتحان اللغة العربية، ذلك الموعد الذي عادة ما تذهب معه بعض الرهبة من الامتحانات داخل الطلاب، كونه البداية نحو الحدث المنتظر طوال العام الدراسي، والذي يحتاج لتهيئة نفسية خاصة من أجل عبوره بشكل سليم.

نفسية الطالب قبل الامتحان

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إنه يجب عدم النظر للثانوية العامة بنظرة تضخمية، والبعد التام في هذه الآونة عن المقالارنات بالغير، مع ضرورة تحفيز الأسرته للطالب ومنحه كلمات تزيد شعوره بالارتياح النفسي والذهني وتزيد ثقته بنفسه.

وأضاف «هندي» لـ«الوطن»، أن استخدام الطالب لحواسه يعطي أثرًا نفسيًا جيدًا على الاستذكار، مثل أن يحفظ المعلومة بالكتابة أو الرسم لسهولة استرجاعها بالامتحان، كما يجب التغذية الروحية من خلال تأدية الشعائر الدينية لأنها عامل مهم في الطمأنينة وبث السلام النفسي الذي يهيأ الطالب للامتحانات.

كما أشار الاستشاري النفسي إلى أن المنزل عليه المهمة الأكبر في تهيأة الطالب للامتحان، بعدم تحويل المنزل كمعسكر خلال الامتحانات، مع منح أريحية في التعامل مع الطالب وإعطاءه المساحة الكافية للتعامل مع الهاتف أو التلفاز.

وتابع، أن هدوء المنزل ينعكس على هدوء الطالب فيجب ألا يجعلوه ساحة للخلافات الأسرية، لعدم التأثير بالسلب على نفسية طالب الثانوية العامة: «هونها تهون واطمئن لرزق ربنا لك، وإنه مش هيضيع تعبك».