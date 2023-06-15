مواصفات امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023.. أسئلة متوسطة وواضحة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية لامتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 18 يونيو، طبقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023، تتضمن 70% أسئلة بسيطة للمستويات العقلية بسيطة ومتوسطة، وأن الأسئلة ستكون واضحة ولا تحتاج إلى التأويل وسيكون إجابة واحدة صحيحة من البدائل المتاحة.

ونوهت وزارة التعليم، أنه يتم مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء، كما شدد على أن تكون جميع نماذج الامتحانات «أ، ب، ج، د» متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

توزيع أسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023

وجاء توزيع أسئلة امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023، وفق وزارة التربية والتعليم كالتالي:

-85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» بامتحان اللغة العربية.

- 15% أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023.

- عقد امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 ورقيا بنظام الـ«بابل شيت».

- امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 «أوبن بوك» كتيب مفاهيم.

- ا متحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 40% للمستويات العقلية المتوسطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية العليا.