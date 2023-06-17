وظائف خالية من الشباب والرياضة بمرتبات مجزية وتأمينات وحوافز

أعلنت وزارة الشباب والرياضية، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، في عدد من الوظائف المختلفة، في هايبر ماركت شهير، إذ تحرص الوزارة على توفير فرص للشباب بشكل دائم، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف الخالية في هايبر ماركت شهير، والشروط المطلوبة، وحقوق ومميزات الوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مشرف قسم الخضار والفاكهة.

- شيف حلواني (شرقي/ غربي).

- شيف مأكولات جاهزة.

- شيف بيتزا وفطير.

- خباز بلدي.

- سماك (جزار سمك).

- فني تبريد.

- طيار ديليفرى.

- موظف أمن.

- مراقب كاميرات.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في العبور أو الرحاب أو مدينة نصر أو أكتوبر.

- يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل متوسط.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على خبرة عام أو أكثر في نفس الوظيفة.

- أن يكون لديه موقف واضح من الجيش.

مميزات وحقوق الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب مجزي.

- تمنح الشركة للعاملين بها حافز كل 3 أشهر.

- توفر الشركة للعاملين بها مواصلات.

- تمنح الشركة للعاملين بها خصومات على المنتجات.

- توفر الشركة للعاملين بها فرصة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا بالإضافة إلى ساعة راحة.

- تمنح الشركة للعاملين فرصة الاشتراك في التأمين الاجتماعي وتأمين طبي خاص عائلي.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين على الحياة.