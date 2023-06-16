مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن عن وظائف خالي.. شروطها وتفاصيلها

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة الحديثة المطلوبة لدي قطاعات محددة للعمل في فروعه داخل مصر، مشترطا بعض المهام للحصول على فرص العمل المتاحة من بينها سنوات الخبرة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في مصرف أبوظبي الإسلامي وفق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»:

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاءت تفاصيل وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي كالتالي:

وظيفة وكيل / موظف مبيعات مباشر (تجربة مصرفية) شرق الدلتا

- يملك مهارات بيع جيدة القدرة على العمل ضمن فريق.

- لدية القدرة على العمل تحت الضغط ومهارات الاتصال وبناء العلاقات الجيدة.

- يملك مهارات التواصل وخدمة العملاء ومهارات البيع.

- الحد الأدنى من الخبرة: الوكيل: عامان من الخبرة المصرفية ذات الصلة، موظف 2-4 سنوات من الخبرة المصرفية ذات الصلة.

وظيفة مدير فرع - القاهرة

- يجسد الكفاءات الأساسية: التحليل، والصراحة، والتواصل، والتركيز على العملاء، والقيادة، والعمل الجماعي، وإدارة العمليات، والكفاءة الوظيفية، وإدارة التغييرات، وإدارة الأفراد، والتطوير.

- يملك مهارات بناء الأعمال والمبيعات المتفوقة وإدارة المبيعات والتدريب.

- لديه فهم شامل لمنطقة التجارة الفرعية والاحتياجات المتنوعة للمستهلك المستهدف.

- لديه القدرة على التفاعل على عدة مستويات داخلية وخارجية للمنظمة.

- لديه معرفة السياسات والإجراءات والمعايير التنظيمية لمصرف أبوظبي الإسلامي.

- لديه معرفة عملية بالتخطيط المالي / توزيع الأصول.

- لديه معرفة أهداف وغايات الشركة.

- يملك مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل.

- يملك مهارات التفاوض وحل المشكلات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

وظيفة مدير العلاقات الماسية - البيع بالتجزئة

- يملك 6 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء فقط في الخط الأمامي للقطاع المالي.

- يملك 7 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء سواء في القطاع العقاري أو في خط المواجهة في القطاع المالي.

وظيفة موظف مبيعات كشوف المرتبات

- يملك درجة جامعية / كلية.

- موظف رواتب: خبرة مصرفية لا تقل عن 3 سنوات.

- موظف أول الرواتب: خبرة مصرفية لا تقل عن 5 سنوات

- تقديم كشوف المرتبات البيع المباشر أو خبرة شبكة الفروع.

- القدرة على التعامل مع علاقات الشراكة مع الأطراف الخارجية.