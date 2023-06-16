ضبط سائق تسبب في وفاة عامل أثناء عبوره الطريق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق تسبب في وفاة عامل أثناء عبور الطريق في القاهرة الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا من أحدي المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستقبال شاب مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف خارجي بإدعاء حادث سيارة، ووفاته أثناء محاولة إسعافة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل يدعي «عادل م ع» 33 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف خارجي.

التحريات تكشف هوية المجني عليه

وكشفت التحريات بأن المجني عليه يعمل في إحدى شركات المقاولات بدائرة قسم الشرطة، موضحة بأنه عقب الانتهاء من عمله صدمته سيارة أثناء عبور الطريق، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.