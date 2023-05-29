العثور على جثة طفلة في التجمع الأول.. والأم مصابة بجرح نافذ بالرقبة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع قسم شرطة التجمع الأول، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات مقتولة، ووالدتها مصابة بجرح نافذ في منطقة الرقبة داخل شقتهما بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

فحص كاميرات المراقبة

كما أمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لحين فحصها، وبيان خروج أو دخول أشخاص عليهم في الشقة، والتحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة، ومتابعة الحالة الصحية لوالدتها.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة مقتولة داخل شقتها

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مقتولة داخل شقتها، ووالدتها مصابة بجرح نافذ في منطقة الرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.