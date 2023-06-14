تفاصيل مصرع تريت ويليامز في حادث: صدمته سيارة خلال دخوله ساحة انتظار

تسيطر حالة من الحزن على هوليوود بسبب الموت المفاجئ للممثل الأمريكي تريت ويليامز عن عمر يناهز الـ71 عامًا، وظهرت تفاصيل جديدة عن حادث الدراجة النارية الذي تسبب في وفاته، وفقًا لما أعلنته إدارة الشرطة في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحادث.

وكشفت الشرطة أنَّ حادث وفاة تريت ويليامز وقع الساعة 5 مساءً الاثنين على طريق 30 طريق Long Trail Auto بالقرب من بلدة دورست جنوب غرب فيرمونت، عندما اصطدمت سيارة بالدراجة النارية التي كان يركبها «ويليامز»، يعتقد المحققون أن سائق السيارة كان يستدير يسارا إلى ساحة انتظار ولم ير الدراجة النارية، وقالت الشرطة إنَّ السائق أضاء إشارة الانعطاف، وفقا لما نشره موقع «ET».

تفاصيل حادث تريت ويليامز: كان حي عند وصوله إلى المستشفى

وأوضحت إدارة الشرطة: «لم يتمكن ويليامز من تجنب الاصطدام الذي تسبب في سقوطه من دراجته النارية، وتعرض لإصابات خطيرة وتم نقله جواً إلى مركز ألباني الطبي في نيويورك، حيث أعلن عن وفاته».

كان «ويليامز» يرتدي خوذة وقت التصادم، تنتظر السلطات مزيدًا من التفاصيل عن حالة «ويليامز» قبل وفاته من الأطباء، وأصيب سائق السيارة بجروح طفيفة لكنه لم يدخل المستشفى، لا يزال التحقيق جاريا، لكن لم يتم احتجاز السائق من قبل السلطات.

ومن جانبه، قال باري ماكفرسون، وكيل أعمال تريت ويليامز لمدة 15 عامًا ، لـ ET، « تريت كان يركب دراجته النارية وتسير بشكل مستقيم، ثم ظهرت سيارة دفع رباعي أمامه وقطعت الطريق عليه».