وزير الدفاع الأمريكي: حلف الناتو سيقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الزمن

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» بحاجة إلى استثمار كبير في مجال الإنفاق الدفاعي، فالحلف يواجه تحديات تاريخية، موضحًا أن قادة الدول الأعضاء سيتفقون على تخصيص 2% من الناتج المحلي.

الحلف سيقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الزمن

وأضاف أوستن، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحلف سيقف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الزمن، موضحًا أن دول الناتو لن تنجر إلى «حرب بوتين» التي اختارها، لكن ستدعم وسائل الردع.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن قادة حلف شمال الأطلسي سيواصلون الدفاع عن العالم المنفتح وتعزيز الحقوق جميعها، ولن يتم التفريط في أي شبر من أراضي الحلف، منوهًا بأنهم عازمون على زيادة مشاركاتهم الدفاعية.

انضمام ستوكهولم سيزيد من قوة الناتو

وذكر «أوستن» أن السويد دولة ديمقراطية كبيرة تتسم بالقدرات العسكرية، وطورت منظومتها العسكرية ولها قيمة كبيرة لدى الناتو، وانضمام ستوكهولم سيزيد من قوة الحلف، كما دعا تركيا إلى الموافقة على انضمام السويد لحلف الناتو.

واختتم كلمته بأنه لا بد من الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الصين، مؤكدًا أنه سيلتقي نظيره الصيني قريبًا.