«الناس كانوا بيعايروني وربنا سترني».. أول سيدة تحصل على رخصة مهنية بالبحيرة تروي قصتها

استعادت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من حقوقها المهدورة، لدرجة أن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة وصفته بأنه «العصر الذهبي» خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، ولم يكن هذا على مستوى الوظائف القيادية العليا فحسب، بل تُرجم أيضًا إلى المهن البسيطة الشعبية مثل قيادة السرفيس، والتي اقتحمتها «فتحية خميس»، أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية في قرية الأبعدية بمحافظة البحيرة بكل جرأة، مستندة على مظلة الحماية التي وفرتها الدولة للنساء الكادحات.

فتحية خميس: «مبقاش فيه حاجة صعبة علينا»

وقالت فتحية خميس، أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية بقرية الأبعدية محافظة البحيرة، إن عملها على إحدى سيارات السرفيس بالمحافظات جاء بعدما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المرأة قادرة على اختراق كل مجالات العمل، مشددة: «مبقاش فيه حاجة صعبة علينا، بقينا طيارين ومأذونين ووزيرات».

خميس: «كان نفسي أقابل الرئيس»

وأضافت «خميس» خلال تقرير مصور معها أذاعته فضائية «إكسترا نيوز»، أنها مع معرفتها بقدوم الرئيس السيسي إلى قريتها سعت جاهدة لمقابلته وتقديم الشكر له، مشددة: «كانت أمنية حياتي أقابله من 2019، من ساعة ما طلعت الرخصة بعد ما سمعته، وهو بيقول كده، كان نفسي أشكره بس».

وتابعت: «نفسي أقول للرئيس إن الستر من عند ربنا، لكن أنت سترتني أنا وولادي، وربنا يسترك زي ما سترتني أنا هم، وبعد الرخصة دي حياتي أتغيرت، وعيالي بقوا بيتعاملوا كويس ووديتهم الساحة وبيلعبوا رياضة وبيطلعوا بطولات في الكاراتيه، وأبني الكبير في ثانية ثانوي علمي، وولادي حافظين القرآن، وبقيت أعرف أصرف عليهم، ومبقتش الديون تلاحقني ولا بقيت خايفة».

الحياة تفتح أبوابها من جديد

وتابعت أنها قبل عملها كسائقة كانت الحياة أغلقت أبوابها في وجهها، ولكن عادت فتحت أبوابها من جديد، مشددة: «كان اللي مني أوي ومن دمي بيعايرني، وكان بيقولي يا شحاته اللقمة، واتقالتلي من أخويا، وكان لازم أعمل حاجة».

وتابعت: «أنا عندي 3 أولاد، وليد في الصف الثاني الثانوية علمي أزهري، ورقية في سنة خامسة أزهر، وعبدالرحمن في الصف الثالث الابتدائي أزهر».

تتمنى الحصول على شقة

ولفتت إلى كل ما تتمناه حاليًا هو حصولها على شقة تستطيع أن تعيش فيها هي وأبنائها، على أن ترُحم من غلاء وجشع بعض أصحاب الشقق الذين يأجرون الوحدات السكنية، موضحة: «عايزة شقة بدون مقدم، وهدفع أنا أقساطها وربنا هيقويني».