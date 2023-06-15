وزير الخارجية العراقي: عودة اللاجئين إلى سوريا مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن عودة اللاجئين إلى سوريا تتعلق بالوضع الإنساني والأمني والاقتصادي داخل سوريا.

مؤتمر دعم سوريا بالاتحاد الأوروبي

وأضاف «حسين» خلال تصريحات على هامش مؤتمر دعم سوريا بالاتحاد الأوروبي، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن التغير في الداخل السوري يساعد كثيرًا على عودة اللاجئين إليها.

يستضيف الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًا لجمع المساعدات المادية من أجل سوريا التي ضربها زلزال عنيف هذا العام، مما زاد من الأزمات التي تعاني منها منذ اندلاع الصراع في 2011.

وذكر بيان مشترك من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، إذ يدير الثلاثة الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة للأزمة في سوريا، «نحتاج لدعم مالي أكبر بكثير من المجتمع الدولي».

المساعدة للشعب السوري

وأضافوا «المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيفهم اللاجئين أمر ضروري»، بحسب وكالة رويترز.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011 ولا يزال نحو 6.8 مليون نازحين داخل سوريا التي يعيش فيها كل السكان تقريبا تحت خط الفقر، ويعيش نحو 5.5 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.