تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة سوهاج، تٌشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، بعد ما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر، حتى يتثنى للطلاب المدرسة الأنسب لهم.

تستعرض «الوطن» تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة سوهاج في ضوء خدماتها لقرائها المستمرة وعلى مدار الساعة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة سوهاج

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة سوهاج بعد ما اعتمد اللواء طارق الفقي محافظة سوهاج، تنسيق القبول للثانوي العام والثانوي الفني بأنواعه للعام الدراسي 2023/2024 كالآتي:

تنسيق دبلوم صنايع 2023- 2024 محافظة سوهاج

وجاء تنسيق مدارس دبلوم الصنايع 2023- 2024 في سوهاج للناجحين في امتحانات ثالثة إعدادي 2023 كما يلي:

مدرسة سوهاج المعمارية بنين: 180 درجة.

مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية: 200 درجة.

مدرسة سوهاج الصناعية بنات: 200 درجة.

مدرسة نجع الدير الصناعية بنين: 160 درجة.

مدرسة عرابة أبوالدهب الصناعية بنين: 155 درجة.مدرسة جرجا الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات: 190 درجة.

مدرسة أخميم الصناعية بنات: 190 درجة.

مدرسة الصوامعة شرق الصناعية بنين: 180 درجة.

مدرسة النسجية بنات بحي الكوثر: 155 درجة.

مدرسة المنشأة الصناعية بنين: 190 درجة.

مدرسة المنشأة الصناعية بنات: 180 درجة.

مدرسة الد ناقلة الصناعية المشتركة: 165 درجة.

تنسيق دبلوم تجارة 2024 محافظة سوهاج

وجاء تنسيق دبلوم تجارة 2023-2024 في سوهاج للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 فإن الحد الأدنى المعتمد للقبول في مدارس الثانوية التجاري الآتي:

ثانوي تجاري بنين: 190 درجة.

ثانوي تجاري بنات: 160 درجة.

تنسيق دبلوم زراعي 2023-2024 محافظة سوهاج

وجاء تنسيق محافظة سوهاج 2023 دبلوم زراعي نظام 3 سنوات بنين وبنات، للقبول في العام الدراسي القادم 2024 بحد أدنى 140 درجة، وبالنسبة لطلاب الإدارات التي لا يوجد بها مدارس زراعية يتم قبولهم في أي مدرسة زراعية دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

تنسيق محافظة سوهاج 2024 دبلوم سياحة وفنادق

أما بالنسبة إلى الدبلومات الفنية الفندقية فإن تنسيق محافظة سوهاج 2023- 2024 دبلوم سياحة وفنادق، جاء الحد أدنى للقبول في مدارسها التالي:

مدرسة سوهاج الفندقية السياحية نظام 5 سنوات: 200 درجة.

مدرسة طهطا الفندقية السياحية: 200 درجة.

مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 س