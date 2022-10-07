كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كليات الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية شعبة صناعي 2022 خمس سنوات، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وتقدم «الوطن»، بالتفصيل الحدود الدنيا لكليات الهندسة في إطار دورها الخدمي، بحسب ما أعلنته وزارة عبر موقعها الرسمي.

تنسيق كليات الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية

حددت وزارة التعليم العالي بالتفاصيل تنسيق كليات الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية شعبة الدبلوم الصناعي، مؤكدة أن النتيجة متاحة برقم الجلوس من على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 99.61%.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56%.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 99.22%.

- كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية بمنوف 99.17%.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 99.17%.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 98.78%.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 98.67%.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة98.61%.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 98.61%.

- كلية الهندسة جامعة بنها 98.50%.

- كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 98.44%.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 98.44%.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 98.44%.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 98.44%.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 98.44%.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 98.33%.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 98.33%.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 98.28%.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28%.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 98.28%.

- كلية الهندسة جامعة أسوان 98.22%.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 98.22%.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 98.22%.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 98.17%.

- كلية الهندسة جامعة بورسعيد 98.17%.

- كلية الهندسة جامعة السويس 98.17%.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 98.11%.

الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الدبلومات الفنية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تقليل الاغتراب متاحة الآن في تنسيق الشهادات الفنية، لافته إلى أنه هناك العديد من الكليات المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات التكنولوجية التي تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة متميزة من المعامل المجهزة وتدريبات مكثفة أثناء فترة الدراسة.