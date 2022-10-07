تنسيق كليات ومعاهد السياحة والفنادق لطلاب الدبلومات الفنية 3 سنوات 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كليات ومعاهد السياحة والفنادق لطلاب الدبلومات الفنية 3 سنوات، موضحة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس، لافته إلى أن الجامعات بدأت في استقبال طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد.

طرق الحصول على تنسيق كليات السياحة والفنادق

وأضافت الوزارة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن تنسيق كليات ومعاهد السياحة والفنادق لطلاب الدبلومات الفنية يشمل مختلف الجامعات، مؤكدة على الطلاب بضرورة طباعة بطاقة الترشيح المدون بها الكلية التي تم الترشيح لها وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات.

تنسيق كليات ومعاهد السياحة والفنادق

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي جامعة حلوان 89.82%.

- كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 89.14%.

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 87.19%.

- العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق الجيزة 84.73%.

- جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 84.03%.

- العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 82.83%.

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة 82.10%.

- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 81.83%.

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر 81.75%.

- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 80.87%.

- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 79.82%.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 78.42%.

- المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 78.24%.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 77.50%.

- العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 76.66%.

- الفني للفنادق المطرية 76.49%.

- العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث» 73.06%.

- العالي سياحة وفنادق الغردقة 72.10%.

- سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 72.04%.

- شعبة مطاعم فني سياحة مطرية 71.92%.

- الفني للفنادق الإسكندرية 70.70%

- الفني للفنادق بورسعيد 70.00%.

- العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 67.01%.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي بالمقر البديل بالإسماعيلية 61.05%.

- العالي الفندقي بالأقصر «إيجوث» 60.00%.