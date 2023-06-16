حكم الطواف في الأدوار العليا حول الكعبة.. المفتي يكشف عبر قناة الناس

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي في الطواف والسعي بالأدوار المرتفعة حول الكعبة، قائلا: «الناس يستغربون.. هل نطوف في الأدوار العليا ونسعى في الأدوار العليا؟.. وماحكم ذلك؟».

الأهوية كالأبنية

وأضاف «علام»، خلال برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على قناة الناس، «وجدنا الإمام القرافي يعطينا قاعدة، ويعطينا الضابط الذي يضبط حركة التفكير فيما يتعلق بالملكية وما يعلوها وما يكون من تحتها، وجدناه يقول قولا حكيما، يقول الأهوية كالأبنية، بمعنى أن ما كان من هواء فوق الأرض هو كالأرض يأخذ حكمها فما كان فوق الكعبة من هواء إلى السماء هو كعبة، وما كان من مطاف حول البيت هو مطاف مهما وسعنا».

توسعة المطاف

وتابع: «لو وسعنا هذا المطاف أمتار وأمتار كما نشاهده الآن وبنينا فوق ذلك طوابق عديدة كل هذه الطوابق لها حكم المبنى في الأساس الأهوية قبل أن تبنى هي كالأبنية في حكمها من حيث ثبوت الصفة التي يتبنى عليها الحكم الشرعي سواء بسواء».