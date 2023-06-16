ضبط 64 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور أشرف محي الدين، حملات مكبرة على الأسواق على مدار الأسبوع، بالاشتراك مع الرقابة التموينية والمباحث بنطاق مدن ومراكز المحافظة، يأتي ذلك استمرارا للحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة للحفاظ على صحة المواطنين.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور هادي الجندي مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم عن تحرير 26 قضية بإجمالي مضبوطات 64 ألف و300 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية للوقوف على جودة المنتجات الغذائية للمواطنين

تحرير محاضر تموينية لعدد من المحال

وشهدت أمس مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وحررت المحاضر التموينية اللازمة.