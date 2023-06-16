صحة الدقهلية: غلق 46 منشأة طبية غير مرخصة وإعادة فتح 17

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملة على 605 منشآت طبية خاصة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى فحص 13شكوى.

حملات مرورية في الدقهلية

قال «مكين» في بيان له إن الحملات جاءت تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف التفتيشية على جميع المراكز والمنشآت الطبية المخالفة فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة

حملات رقابية على المنشآت الصحية

وأضاف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة تضمنت المرور على نحو 297 عيادة خاصة إلى جانب 48 مستشفى وعيادة تخصصية و172 مركزاُ طبياً

وأشار « فؤاد»، إلى أنه جرى إصدار قرارات بالغلق الإداري لنحو 46 منشأة كونها غير مرخصة، أو تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات لتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة وجودة لائقة للمواطنين، وجرى إعادة فتح 17 أخرى.

استمرار الحملات المكثفة بالدقهلية

وأكد مكين علي استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.