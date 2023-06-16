مصرع طفل غرقا في ترعة الصندوق بالإسماعيلية

لقي طفل مصرعه غرقا عصر اليوم الجمعة في تحدي الترع بمحافظة الإسماعيلية، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينتها فيما نقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع الطفل أحمد حسن إبراهيم 14سنة مقيم بمنطقة الدواويس التابعة لقرية السلام بدائرة مركز القصاصين.

نقل الطفل لثلاجة مستشفى القصاصين

وقال شهود العيان في موقع حادث الإسماعيلية، إن الطفل سقط في مياه ترعة الصندوق خلال لعبه مع بعض أصدقائه ونجح بعض الأهالي في استخراج الجثمان إلاً أنه توفى خلال نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفي.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بالتحفظ على الجثمان في ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة وطلبت تحريات المباحث الجنائية للتأكد من عدم وجود أي شبهة في واقعة الغرق.

غرق طفل في ترعة الإسماعيلية

وكان طفل في عمر 9 سنوات لقي مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز التل الكبير في الإسماعيلية الأسبوع الماضي وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان بعد تأكيد المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وقالت المصادر الطبية والأمنية، إن الطفل يدعي عبد الله محمد بدر سنوات، مقيم بمدينة التل الكبير مصرعه ونزل للسباحة في مياه ترعة الإسماعيلية وتوفى خلال محاولته السباحة.