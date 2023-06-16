الانتهاء من إصلاح هبوط أرضي على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

شهد طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»، الزراعي اليوم الجمعة، هبوط أرضي قرب دائرة مركز ومدينة القنطرة غرب تسبب في إغلاق الطريق جزئياً لحين انتهاء أعمال الصيانة وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

حدوث هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية بورسعيد

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية بلاغ يفيد بحدوث هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة دوران شطا بنطاق قرية الشهيد خيرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

انتقال فرق الطوارئ

ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالتعامل السريع مع الهبوط الأرضي وانتقال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، وفريق الطوارئ لاتخاذ اللازم.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه جرى معالجة الهبوط ووضع طبقة أسفلتية مع تأمين مكان العمل بإجراءات الأمن والسلامة العامة لتلافى الحوادث المرورية.

سيولة مرورية على طرق الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية عصر اليوم على الطرق السريعة والصحراوية واستمرار حالة الطوارئ بالتزامن مع تقلبات جوية تشهدها عدة محافظات في الفترة الحالية.

وانتشرت سيارات الإسعاف في تمركزات مختلفة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، والإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس لتأمين وقوع أي حوادث على الطرق بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ.