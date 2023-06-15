تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسماعيلية.. اعرف أوراق التقديم

بدأت مدارس محافظة الإسماعيلية الثانوية في استقبال أوراق الطلاب الراغبين في التقدم للمرحلة الثانوية، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في مايو الماضي، وإعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسماعيلية بجميع المدارس، في المراكز المختلفة والإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسماعيلية

واعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في 7 يونيو الجاري تنسيق الثانوية العامة، بالتزامن مع اعتماده لتنسيق المدارس الفنية الصناعية والتجارية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسماعيلية جاء بواقع 230 درجة في كل المدارس، و205 درجة للفصول المسائية، فيما جرى تحديد مجموع 240 للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، و230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات، و225 تخصص معدات ثقيلة، و217 الأقسام الميكانيكية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن التنسيق يحدد طبقا لإحصائية عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، وعدد الناجحين فيها والحاصلين على مجموع أكثر من 200 درجة.

أوراق التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أوراق قبول الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وشروط القبول في تنسيق الثانوية العامة، أن يكون الطالب حاصل على المجموع الذي حددته المديرية بواقع 230 درجة أو أكثر.

ويتقدم الطالب بشهادة الدرجات معتمدة ومختومة بختم النسر من المدرسة الإعدادية، إلى أقرب مدرسة في نطاق سكنه الجغرافي مع عدد 4 صور حديثة بخلفية بيضاء وحافظة بلاستيك، تضم شهادة ميلاده حديثة وصورة بطاقة ولي الأمر.