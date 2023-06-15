خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسماعيلية

وجه الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عدة نصائح لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة في المحافظة عند التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ أكد أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة هو 230 درجة، و205 درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية.

وأضاف أنه يجرى فتح باب التسجيل الإلكتروني للصف الأول الثانوي بداية شهر يوليو، مشيرا إلى استمرار التقديم حتى منتصف أغسطس المقبل.

ووجه بضرورة الدخول على موقع التنسيق الخاص بوزارة التربية والتعليم، والتسجيل بالبيانات الموجودة في الشهادة الإلكترونية للشهادة الإعدادية مثل الرقم القومي وكود الطالب.

وتابع: «الدخول بالحساب الشخصي للطالب، وكتابة اسم الطالب، والدخول إلى التنسيق، والإطلاع على خريطة التنسيق التي تحتوي على الحد الأدنى لكل مدرسة، ثم ملئ الرغبات، طبقا لاختيار نوعية التعليم مابين ثانوي عام وثانوي فني».

وأشار إلى ضرورة مراجعة الرغبات قبل إتمام عملية الحفظ، وطباعة ورقة الرغبات والحفاظ بها، مشيرا إلى أنه فور إتمام عملية القبول، يجرى التوجه إلى المدرسة التي وقع عليها الاختيار.

أوراق القبول في مدارس الثانوية العامة

وأضاف أن أوراق القبول في المدرسة تتضمن ملف ورقي للتقديم، وملء كل لبيانات الخاصة به، مع صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، وأصل شهادة الميلاد و3 صور منها، وإيصال دفع المصروفات المدرسية، و2 صورة، وأصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية، و3 صور، وصور شخصية حديثة للطالب، ومدون عليها اسمه، وشهادة صحية للطالب تثبيت خلوه من الأمراض المعدية.