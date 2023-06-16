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ضبط راكب بحوزته مواد مخدرة قبل تهريبها بمطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
09:37 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من المخدرات أخفاها في صندوق معد بإحكام في قاع سحري أسفل إحدى حقائبه.

ضبط راكب بحوزته مواد مخدرة

وجاء الضبط أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برشلونة، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك القائم بالتفتيش اليدوي، بإشراف أميرة طلبة فتحي مدير الحركة المشرفه على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3.

شارك في الضبط وتحريز المضبوطات كل من مصطفى حسن عبد العزيز وأيمن عصام وندا سيد مآمير الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة، بلغ وزن المضبوطات 800 جرام من نبات الماريجوانا المخدر داخل 3 أكياس شفافة و850 جراما من جوهر الحشيش المخدر في عبوات صغيرة داخل كيس بلاستيك شفاف و200 جرام من بودرة الكوكايين المخدر داخل كيس شفاف.

أمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 155 لسنة 2023 ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.