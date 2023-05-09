مدير مطار سفنكس الدولي: أعمال التطوير تمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية

كشف اللواء محمد صيام مدير مطار سفنكس الدولي أنّ أعمال تطوير المطار تم تنفيذها وفقا لأحدث المواصفات العالمية بما يتطابق مع المتطلبات التكنولوجية والأمنية الحديثة، بالإضافة الى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإنشاءات بالمطار وصلت لمراحلها النهائية لتبلغ المساحة الإجمالية للمطار 24000 ألف متر.

وأضاف خلال الجولة التفقدية بمطار سفنكس الدولي بحضور اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، أن أعمال التطوير شملت توسعة مبنى الركاب الرئيسي ليشمل صالتي السفر والوصول بسعة 900 راكب / ساعة لتصل إلى 1200 راكب / ساعة، ويضم مكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات، ومسجد.

صيام: تطوير أنظمة الأمان لتكون مطابقة للمعايير الدولية

وأشار إلى تطوير أنظمة الأمان، لتكون مطابقة للمعايير الدولية حيث تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف على الحقائب والمعادن وتشمل خدمة الكشف عن الحقائب من خلال وحدات k9 ، و 16 جهاز X-RAY لتفتيش الحقائب فضلا عن التفتيش اليدوي، و7 بوابات معدنية لتفتيش الركاب، و88 كاميرا أمنية داخل الصالات، كما تم تركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول، وتطوير الحقل الجوي، وإنشاء ممر جديد بقوة تحمل PCN 87، وترماك يسع 8 طائرات طراز عريض، وأنظمة الهبوط الآلي، كما تم تزويد المطار بأنظمة هبوط آلي (ILS/DME)، وعدد 9 استاند تسع 11 طائرة ومبنى برامج المراقبة بارتفاع 44 مترا مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة بإدارة الحركة الجوية ومحطة الرصد الآلي لخدمة الطيران.

المطار يخدم سكان 5 محافظات

وأكد أن ما شهده مطار سفنكس من أعمال تطوير يهدف إلى خدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، نظرًا لقربه من المناطق الأثرية بما يسهم في جعله مطارا عالميا مجهزا بأعلى الإمكانات بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية لخدمة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير على أرض الواقع ومتابعة إجراءات سفر ووصول الرحلات وكذلك انتظامية حركة التشغيل، حيث شاهدوا وصول رحلة قادمة من جدة تابعة لشركة إير كايرو أحد الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني وكان على متنها 155 راكب.

اللواء محمد صيام: نقدم أفضل خدمة لرواد المطار

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي، يعد واحدا من أهم المطارات المصرية الجديدة التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدني من أجل تعزيز قدراتها على النمو والارتقاء بما يتماشى مع الأهداف التنموية لرؤية مصر المستقبلية 2030 من وبما يصبو لصالح اقتصاديات الدولة المصرية، هذا وقد يقع المطار غرب مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة بالكيلو 45 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة سفنكس الجديد والشيخ زايد، ويأتي اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني لاعتباره رافدًا مهمًا ورئيسيا لتنمية حركة السياحة و التجارة.

ويكتسب مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات وقربه من المتحف المصري الكبير، ومن ناحية التصميم والشكل المعماري للمبني تم مراعاة تصميم المطار ليعكس تراث الحضارة المصرية القديمة.

وعلى صعيد مواكبة المطار للأهداف البيئية والتنمية المستدامة تم الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مباني المطار، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية، وكذلك التوسع في استخدام لمبات موفرة للطاقة بجميع صالات المطار والمكاتب الإدارية، وإنشاء محطة للنقل العام خارج المطار لخدمة الركاب والعاملين.