«الجمارك» تضبط مشغولات ثمينة وسبائك ذهبية.. منها مخبأ في علبة شيكولاتة

أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من المشغولات الذهبية وعملة أثرية، وآخر من أصل مصري، بحوزته سبائك ذهبية لم يفصح عنها للتهرب من سداد الضرائب الجمركية.

الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت، استوقف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق وإسلام غزالي مأمورا الجمرك، اللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، أسفر عن وجود كمية من الساعات والعملات المعدنية، وضبط بحوزته خواتم مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة.

وأفاد تقرير بمطار القاهرة، بأن إحدى العملات المعدنية، ترجع إلى العصر البطلمي، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وجرى تكليف لجنة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات، التي بلغ عددها 30 وحدة خواتم وساعات وأنسيالات وأساور ودلايات وأقلام من معادن ثمينة ومرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة.

ضبط كمية من السبائك الذهبية مخبأة داخل عبوات شيكولاتة

والحالة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، حيث استوقف أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، وبتفتيشها يدويا ضبط كمية من السبائك الذهبية مخبأة داخل عبوات شيكولاتة مغلقة بتغليف المصنع، وبجرد وعد وتحريز المضبوطات، بلغ عددها خمس سبائك ذهبية بوزن إجمالي 300 جرام.