«طوارئ الإسماعيلية» تحصد المركز الثاني على مستوى مراكز السيطرة الموحدة 

نجحت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة في الحصول على المركز الثاني في إحدى مسابقات مراكز السيطرة الموحدة على مستوى المحافظات ضمن خطة التدريب التي ينفذها مركز التدريب بسقارة بوزارة التنمية المحلية.

الدورة التدريبية المتخصصة لدعم المراكز

وقال اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ومدير مركز التحكم الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإسماعيلية، إن الشبكة شاركت في مسابقة ضمت محافظات الدقهلية والغربية والفيوم والمنوفية وزارة التنمية المحلية ضمن الدورة التدريبية المتخصصة لدعم المراكز وتأهيل الكوادر البشرية بالشبكة.

وأضاف أن الدورة تهدف إلى تدريب أعضاء الشبكة الوطنية للطوارئ على كيفية دعم الشبكة لجهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وقال: حصل كل من شيماء شكري على المركز الثاني وكيرلس سمير على المركز الثالث من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

خدمات تقدمها الشبكة الوطنية للطوارئ

وتقدم الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة والإسماعيلية على رأسها خدمات الإغاثة خلال الحوادث المختلفة والأزمات والكوارث بالتنسيق مع النجدة والحماية المدنية والإسعاف ووحدات التنمية المحلية، وسرعة الاستجابة للاستغاثات المختلفة بالتنسيق مع إدارات المحافظة، والمديريات التابعة والمرافق المختلفة (مياه - صرف صحي - كهرباء - غاز - اتصالات).

كما تقدم خدمات التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الأوبئة والتلوث بأنواعه، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية والإدارية والأمنية للمشاركة في منع الفساد ومنع التعديات على الأراضي الزراعية من خلال منظومة رصد المتغيرات المكانية بالأقمار الصناعية.