جمال شقرة بمناظرة «التنسيقية»: يجب إنشاء مفوضية عليا للتعليم تحت إشراف رئيس الجمهورية

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، يجب أن تكون هناك مفوضية عليا استشارية للتعليم، سواء هيئة أو مجلس، تحت إشراف رئيس الجمهورية، وتضع سياسات ينفذها الوزراء، وتضم شخصيات لديها خبرة في التعليم، تتكون من 40 أو 60 شخصية تدرس كل مشكلات التعليم، وتتخذ قرارات وتراقب تنفيذها وترسل جميع قراراتها لرئيس الجمهورية.

المجلس الوطني الأعلى للتعليم

وأضاف خلال مشاركته فى المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، أن مشكلات التعليم لا يمكن حلها بعمل لجنة وزارية تابعة للتعليم، لأن هناك مشكلات كثيرة يجب التعامل معها فورًا.

وأوضح «شقرة»، أن القرارات التي تتخذ لتطوير التعليم، لابد من مراقبتها، حتى لا يقوم أي وزير يتولى الوزارة بإلغاء جميع القرارات السابقة، بل يعمل على استكمال الخطط الموضوعة لتطوير وتحديث التعليم، وربط مخرجاته بسوق العمل.

التنسيقية

أدار الحوار خلال المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى المناظرة؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، والدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ فى جامعة عين شمس.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.