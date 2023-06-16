عضو «الشيوخ»: الحوار الوطني يناقش قضايا المحليات الأسبوع المقبل

قال محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الأسبوع الرابع من الحوار الوطني سيكون أسبوعا دسما وسيستكمل ما تم البدء فيه، وبخاصة بعد الدفعة التشجيعية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني في مؤتمر الإسكندرية أمس الأول.

وأضاف «القط»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»: «تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الإسكندرية منحت الثقة لمجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني، وشجعت المشاركين في الحوار الوطني، لأن الحوار سيكون له مخرجات قابلة للتنفيذ مثلما وعد رئيس الجمهورية في أبريل 2022 عندما أطلق الحوار».

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الأسبوع الرابع سيشهد مناقشة موضوعات تم فتحها في بداية الحوار مثل المحليات: «بدأنا الحوار الوطني بالانتخابات والقوائم، وحاليا، فإننا نناقش الإدارة المحلية والمجالس الشعبية وبعد هذه الجلسة سيكون المقترح بشكل القانون الخاص بالمحليات لأن مصر في حاجة شديدة إلى المحليات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية».