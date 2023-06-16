الأسبوع الرابع من الحوار الوطني يناقش كل القضايا المتعلقة بالعمل الأهلي

قال محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الأسبوع الرابع من الحوار الوطني سيشهد مناقشة العديد من القضايا مثل العمل الأهلي، حيث جرى اتخاذ قوانين كثيرة فيما يتعلق بقوانين العمل الأهلي واللوائح التنفيذية، وقد يتم استكمال بعض الإجراءات المهمة في هذا الصدد، حيث سيتحدث المشتغلون بالعمل الأهلي عن المعوقات.

وأضاف «القط»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»: «سننتقل إلى الملف الاقتصادي، إذ إن عجز الموازنة من أكثر المشكلات المؤرقة للبرلمان المصري وللمواطن المصري، حيث لا يعيشها المواطن بتفاصيلها لكنها تؤثر على تفاصيل حياته في كل شيء، لأن الدين الداخلي والدين الخارجي يؤثران في حياته».

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الحوار الوطني يشهد الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين، ونحن كنواب نستفيد من بعض المعلومات، وهذا أمر مهم للغاية، ومن أهم المخرجات التي اطلعت عليها في الحوار الوطني أن الناس غير متابعة للأخبار بشكل دؤوب، وهذا ما نحتاج إلى العمل عليه في الفترة المقبلة».