بسبب الصيانة.. خريطة انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في الإسماعيلية السبت

أعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع التيار الكهربائي السبت في عدة مناطق في الساعات الأولى من الصباح، بسبب إجراءات الصيانة بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.

وقال بيان رسمي منشور على صفحة ديوان محافظة الإسماعيلية، إن السبت يشهد انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بنطاق المدينة وأماكن تابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق بالتزامن مع أعمال الصيانة.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع الكهرباء السبت عن منطقة مساكن الزهراء بنطاق حي أول الإسماعيلية ومنطقة مجمع المخابز بنطاق حي ثان الإسماعيلية، ومنطقة 24 أكتوبر بحس الشيخ زايد بدائري حي ثالث الإسماعيلية.

كما تشمل الخطة انقطاع الكهرباء عن منطقة النجار بنطاق مركز القنطرة غرب وقوي محركة ومناطق سكنية بمنطقة الشباب في مركز القنطرة شرق ومنطقة كيلو 7 في قرية الفردان بنطاق مركز الإسماعيلية وخط 6 بالقنطرة شرق.

تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية فإن انقطاع التيار الكهربائي يتم من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال شهر مايو تنفيذ خطة مكبرة لأعمال الصيانة مع قرب فصل الصيف لرفع كفاءة الشبكات لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.