لوجيستيات الموانئ والسكة الحديد تضع مصر على طريق التجارة الدولية

بداية الاهتمام بالمناطق اللوجيستية، عملت على إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتهدف لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، كما يساهم فى وضع مصر على خريطة العالم الحديثة فى مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمى الحديث، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء، مما يسهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

ضمن المشروعات التى تخلق مناطق لوجيتسية، مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذى سبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف «هاتشيسون - COSCO - CMA - MSC»، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذى يعتبر أكبر ممر لوجيستى لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تتبلور استراتيجية الدولة فى قطاع النقل، فى إنشاء وخلق محاور لوجيستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعى والزراعى والتعدينى والخدمى بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، مشيراً إلى ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذى يأتى ضمن محورين لوجيستيين رئيسيين هما «محور السخنة - الإسكندرية - محور القاهرة - الإسكندرية».

مشروع آخر تعمل عليه الدولة المصرية، وهو إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فداناً عند ميناء الإسكندرية، بقيمة تقريبية مليار جنيه والذى يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى.

ضمن المناطق اللوجيستية المنطقة اللوجيستية التى تعمل عليها هيئة ميناء الإسكندرية ضمن خطة إنشاء عدد من المناطق اللوجيستية بمساحة 273 فداناً، والثانية بمساحة 600 فدان، من أجل إنشاء منطقة عالمية للخدمات اللوجيستية.

بدوره، قال د. عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بنى سويف، إن المناطق اللوجيستية واحدة من أهم الركائز التى يعتمد عليها الاقتصاد القومى، حيث إن الهدف الأساسى من إنشاء المناطق اللوجيستية هو تحقيق التنمية الشاملة بالدولة وتحقق عائداً اقتصادياً للبلاد.

تتعدد أنواع المناطق اللوجيستية، وفق ما كشفه الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، فمنها مناطق لوجيستية دولية تقع على الموانئ البحرية مثل الإسكندرية ومنها مناطق لوجيستية حدودية، وهى مناطق لوجيستية تقع فى أراضٍ مصرية على الحدود مع الدول الأخرى مثل أرقين بمحافظة أسوان وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر وهضبة السلوم بمحافظة مطروح، ومنها مناطق لوجيستية محورية وهى مناطق لوجيستية تقع فى إحدى المحافظات وتخدم المحافظات المحيطة بها مثل الدقهلية والجيزة وسوهاج والشرقية والبحيرة وقنا والمنيا والغربية، ومنها مناطق لوجيستية إقليمية وهى مناطق لوجيستية تقع داخل حيز المحافظة وتخدم المحافظة القائمة بها.