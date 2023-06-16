أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الدقهلية.. تجهيز 24 مجزرا

كشف السيد حسانين وكيل وزارة الطب البيطري عن تحديد عدة مجازر داخل محافظة الدقهلية من أجل ذبح الأضاحي في العيد 2023، الذي من المقرر أن يكون يوم 28 يونيو.

24 مجزر للذبح مجانا بالدقهلية في العيد 2023

وأوضح «حسانين» أن المديرية أعدت 24 مجزرًا للذبح أضاحي عيد الأضحى 2023 على مستوى المديرية في مختلف الإدارات التابعة لها منهم:

- مجزر بمدينة المنصورة

- مجزر بمدينة طلخا

- مجزر بمركز الجمالية

- مجزر بمركز المطرية

- مجزر بمركز بني عبيد

- مجزر بمركز السنبلاوين

- مجزر بمركز أجا

- مجزر بمركز ميت غمر

- مجزر بمركز تمي الأمديد

- مجزر بمركز دكرنس

- مجزر بمركز شربين

- مجزر بمركز بلقاس

- مجزر بمركز ميت سلسيل

- مجزر بمركز المنزلة

- مجزر بمركز منية النصر

إتاحة المجازر بالمجان بالدقهلية

وأوضح«حسانين»، أن المجازر يجري الذبح بها مجانا، وفقا لقرار المحافظة بالموافقة على إتاحة ذبح الأضاحي داخل المجازر بالدقهلية بدون أي رسوم خلال فترة العيد.