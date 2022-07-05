عناوين مجازر القاهرة .. عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022 يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أماكن وعناوين مجازر القاهرة، خاصةً بعدما أعلنت المحافظة عن فتح المجازر مجاناً أيام عيد الأضحى لخدمة المواطنين.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى بكافة مجازر القاهرة، وهي مجزر البساتين ومجزر جيركو، والسلام، والممتاز، وطرة، وحلوان، وهي مجازر تغطى كل مناطق وأحياء القاهرة للعمل على مدار اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين، وتفتح أبوابها خلال فترة العيد مجاناً، لتشجيع المواطنين على الذبح داخل المجازر، وتتكفل بإجراء الكشف على الحيوانات قبل وبعد الذبح، للتأكد من سلامة اللحوم وجودتها وخلوها من أي أمراض.

مجزر البساتين

وفيما يتعلق بعناوين مجازر القاهرة، يُعد مجزر البساتين على طريق الأوتوستراد، أكبر مجزر حكومي بالقاهرة، مفتوح على مدار اليوم، فيما ناشد العاملون في مجزر حلوان المواطنين ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي داخل المجازر التي خصصتها الدولة لهذا الغرض، وعدم الذبح في الشوارع حفاظاً على المظهر العام، ومنع تلوث البيئة، وعلى المواطنين عدم الذبح بالخارج، أو إلقاء المخلفات بالشوارع، تجنباً للتعرض لعقوبة الغرامة، التي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

إلغاء إجازات الأطباء البيطريين

كما اعلنت محافظة القاهرة عن عناوين مجازر القاهرة ورفع درجة الاستعداد وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء بيطريين ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش للعمل في المجازر حتي انتهاء فترة العيد، لسرعة الأداء بالمجازر، ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

مواجهة الذبح خارج المجازر

وأكدت محافظة القاهرة أنه يجري التنسيق بين الجهات المختصة والطب البيطري والصحة والتموين، لمتابعة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإبلاغ عن الشكاوى

وخصصت مديرية الطب البيطري بالقاهرة أرقام تليفونات أمام المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات أو أي شكاوى للتعامل الفوري معها، من خلال إدارات الطب البيطري، وغرفة العمليات، تتلقى الشكاوى على أرقام التليفونات (27426993 - 27427053).