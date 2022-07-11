مجازر أسيوط تواصل استقبال الأضاحي لذبحها مجانا في ثالث أيام العيد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مجازر المحافظة استقبلت المئات من رؤوس الماشية لذبحها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها، ويتم تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، بداية من استقبال الذبائح والكشف الظاهري عليها، تتبعها عملية الذبح والكشف البيطري على اللحوم، لبيان مدى صلاحيتها وعدم إصابتها بالأمراض الضارة على صحة الإنسان.

فتح جمبيع المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة

كان محافظ أسيوط قد وجه بفتح جمبيع المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان وعدم تحصيل رسوم على ذلك، مع التشديد على تواجد الأطباء البيطريين داخل المجازر ومنع الإجازات وحظر الذبح بالشوارع والأماكن غير المخصصة لذلك، بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين على مستوى المحافظة، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

استقبال أضاحي المواطنين مجانًا

وقال الدكتور ممدوح كامل بداري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانًا بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لافتًا إلى أن مجازر المحافظة استقبلت المئات من رؤوس الماشية خلال أول وثاني يوم عيد الأضحى، وجاري استقبال الأضاحي باقي الأيام مجانًا، تحت إشراف الدكتور ناصر حسين، مدير إدارة المجازر والأطباء البيطريين المتخصصين، لافتا إلى تقديم كل الخدمات للمواطنين بالمجان بدءًا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها وخلوها من العيوب إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

الحرص في المجازر على النظافة والتعقيم

وأكد مدير الطب البيطري الحرص في المجازر على النظافة والتعقيم والتطهير الدوري، ويتم إجراء الكشف الظاهري على الأضحية والماشية، إضافة إلى ذبحها مجانا والكشف البيطري بعد الذبح، لضمان سلامة كل أجزاء الأضحية أو الذبيحة سواء اللحم أو الكبدة وغيرها من أجزاء البقرة أو الجاموس أو الضأن.