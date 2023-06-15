مجازر لذبح الأضاحي مجانا طوال أيام العيد في الجيزة.. اعرف الأماكن

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن التنسيق مع مديرية الطب البيطري، لتوفير عدد من المجازر، والمقرر فتحها مجانًا أمام المواطنين لذبح الأضاحي، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

مجازر مفتوحة مجانا لذبح الأضاحي

وجاءت المجازر التي خصصتها المحافظة للذبح مجانًا في محافظة الجيزة، كالتالي:

مجزر المنيب بشارع المدبح

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية

مجزر ناهيا بالمريوطية

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق

مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر

مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين

مجزرى العياط والمتانيا بالعياط

مجزر الصف بالصف

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق

مجزر أطفيح بشارع السوق

مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح

مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية

ومجزر البشاير «مجزر خاص» بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

مجزر دينا

«مجزر خاص» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

التأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر.

تكثيف الحملات الرقابية على المجازر

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية، للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات، وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خلال إجازة العيد.

التعامل السريع مع أي أحداث طارئة خلال إجازة العيد

وأشار إلى انه سيتم إلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة خلال إجازة العيد.