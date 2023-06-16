تجهيزات بـ«اقتصادية السويس والصعيد» لإنهاء المناطق خلال 2023

تواصل محافظات الجمهورية تجهيزاتها، بشأن المناطق اللوجيستية والمقرّر تدشينها وافتتاحها خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف المناطق اللوجيستية المحورية والإقليمية الموجودة فى المحافظات وصول المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفّضة، إلى جانب توفير أماكن كساحات للتخزين وثلاجات لحفظ المواد التى تحتاج إلى درجات مختلفة من التبريد، إضافة إلى أماكن للتعبئة والتغليف وتنتشر بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج والشرقية والبحيرة وبنى سويف والغربية.

فى محافظة بورسعيد تنتهى أعمال المرحلة الأولى من أكبر المناطق اللوجيستية فى مصر خلال عام 2030، ضمن إنشاء 3 مناطق لوجيستية شرق بورسعيد وبطول 24 كيلومتراً تقريباً.

وتتوزع المناطق اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، بين منطقة لوجيستية داخل الميناء على مساحة 8.4 كيلومتر مربع، ومنطقتين خارج الميناء، وتضم إحدى المناطق اللوجيستية التى سيتم تنفيذها خارج الميناء المنطقة الصناعية الروسية بمساحة نحو 2.5 كيلومتر مربع.

وفى منطقة العين السخنة وقّعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون لإنشاء منطقة خدمات لوجيستية جديدة، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار، وتقع المنطقة على مساحة 300 ألف متر مربع، تستخدم لأنشطة لوجيستية وتجارية وتوزيع، لخدمة مستثمرى المنطقة الاقتصادية، كما تستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة، التى من المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى منها نهاية عام 2023 باستثمارات تتخطى 50 مليون جنيه.

وفى محافظة الغربية، افتتح د. طارق رحمى، محافظ الغربية، المنطقة اللوجيستية فى مدينة طنطا فى شهر سبتمبر الماضى، بحضور د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تُعد أولى المناطق التى جرى افتتاحها خلال الأشهر الماضية باستثمارات تجاوزت 100 مليون جنيه، ووفرت 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال محافظ الغربية إن المنطقة تحتوى على الكثير من الأنشطة وتضم سوقاً تجارية أقيمت على مساحة 135 ألف متر مربع ضمت هايبر ماركت به الكثير من التوكيلات التجارية ومعارض مفتوحة وأسواق للبيع بأسعار الجملة.

وأضاف أن المنطقة ضمّت أماكن لبيع قطع غيار وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة، وقاعة للسينما ومحال تجارية متنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة، إلى جانب نادٍ رياضى مجهز بأحدث الملاعب والصالات.

إنجاز 80% من المنطقة بكفر الشيخ و2 مليار جنيه استثمارات بمنطقة الدقهلية

وفى محافظة كفر الشيخ، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه تم إنجاز 80% من المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ، والتى تُقام على مساحة 20 فداناً بتكلفة تقارب 5 مليارات جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»: أن مشروع المنطقة اللوجيستية يوفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل، حيث يضم محطة لخدمة وتموين السيارات، ومركزاً للتدريب والتعليم، ومركزاً طبياً، ومخازن لوجيستية، ومركزاً تجارياً وتسويقياً، ونادياً رياضياً، ومنطقة ترفيهية تضم عدداً من المطاعم والكافيتريات.

وتابع: «المحافظة ستشهد نقلة وطفرة كبيرة مع افتتاح المشروع، خاصة مع إقامته داخل مدينة كفر الشيخ للمساعدة فى توفير جميع احتياجات المواطنين من جميع المنتجات، سواء السلع الاستهلاكية أو اللحوم والدواجن، وأيضاً السلع المعمرة».

وفى الدقهلية، تواصل المحافظة أعمال إنشاء المنطقة اللوجيستية والمقامة على مساحة 47 فداناً على طريق «رافد - جمصة»، بإجمالى استثمارات بلغت «2 مليار جنيه».

وقال د. أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مول المنصورة يتم إنشاؤه على مساحة 150 ألف متر مربع، ليتحول إلى أكبر منطقة لوجيستية بالدقهلية، باستثمارات «2 مليار جنيه»، مشيراً إلى أن المشروع يتيح 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 55% من أعمال البنية التحتية بالمنطقة التجارية واللوجيستية عبر تنفيذ الأعمال الخاصة بالمنطقة التجارية واللوجيستية، مشيراً إلى أن المنطقة تضم مولات تجارية وفندقاً سياحياً ومنطقة لوجيستية خاصة بالسلع الغذائية من تعبئة وتغليف وإعادة تجزئة المواد الغذائية.

وفى محافظة بنى سويف، تسعى المحافظة لتوفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل للشباب من خلال إنشاء منطقة لوجيستية وميناء جاف، لتتحول المحافظة إلى محطة استثمارية مهمة، حسب تصريحات الدكتور محمد هانى، محافظ بنى سويف.

وقال «هانى» إن المشروع خصّصت له مساحة أرض تصل إلى 32 ألف فدان بمنطقة كوم أبوراضى بمركز الواسطى، لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجيستية.

ويتضمّن المشروع إقامة مركز تجارى على مساحة تقترب من 2700 متر بمنطقة مصنع الثلج ببنى سويف وتخصيص أماكن للمتاجر والهايبر ماركت والأنشطة التجارية والترفيهية، إلى جانب تخصيص مكان كغرف فندقية.

وفى قنا، استمرت أعمال الإنشاء للمنطقة اللوجيستية كأول منطقة بدأ التجهيز لها فى محافظات الصعيد على مساحة 15 فداناً بنطاق قرية الترامسة، بإجمالى استثمارات تصل إلى «2 مليار جنيه»، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.

وتتضمن المنطقة توفير مركز تسوق مفتوح وآخر يضم عدداً من المحال التجارية وساحات عرض وعدداً من المخازن وأماكن للفرز والتعبئة مجهزة بأحدث التجهيزات، إلى جانب منطقة للخدمات تضم الخدمات البنكية، ومجمع مطاعم وقاعات عرض سينمائى وحديقة للأطفال.