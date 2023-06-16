كيفية تقديم استغاثة للمرور.. رقم موحد في حالة الأعطال

حددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، رقم خط ساخن للتواصل مع قائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية في حالة وجود أعطال أو شكاوى، تتعلق بالقيادة على الطرق.

خط ساخن

في حالة وجود أي أعطال أو مخاطر على الطرق السريعة، أو حوادث مرورية، يمكنك الاتصال على رقم الخط الساخن 01221110000، وبعد التواصل يقوم رجال الإدارة العامة للمرور بالانتقال على الفور إلى المكان لتقديم الإغاثة لقائدي المركبات.

تصالح على مخالفات المرور إلكترونيًا

وفى سياق متصل، يمكن إجراء تصالح على مخالفات المرور إلكترونيًا من منزلك، عن طريق اتباع خطوات تقوم بالدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «خدمات المرور»، ثم الضغط على أيقونة «التصالح الفوري» ثم مخالفات رخص المركبات.

وبعد ذلك الضغط على اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها، ثم تقوم بإدخال البيانات، والضغط على إجمالي المخالفات.

إدخال البيانات

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها، بالإضافة الى إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

سداد المخالفة

وبعد ذلك تطبع الإيصال أو تحتفظ بصورة منه، وبعد ساعات يظهر سداد المخالفة على «سيستم المرور»، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.