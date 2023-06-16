أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 في محافظة الإسماعيلية تمهيدا لبدء تقديم الطلاب وأولياء الأمور لها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها رسميا من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وإعلانها رسميا في كافة المدارس الفنية الصناعية والتجارية ومدارس الفتيات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسماعيلية.. 150 درجة للزراعة أقل تنسيق

وقال محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 في محافظة الإسماعيلية حدد 217 درجة لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين و220 لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ماعدا التجميل 195 درجة، ولفصول الخدمات بها 205 درجات والزخرفية الصناعية بنات 210 درجات ولفصول الخدمات بها 194 درجة.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه ضمن المدارس الفنية في الإسماعيلية تم تحديد 230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات و225 تخصص معدات ثقيلة و217 لكافة الأقسام الميكانيكية.

وأشار إلى أن درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسماعيلية، تم تحديدها وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسماعيلية.. مدارس المراكز والمدن

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسماعيلية بتحديد 210 درجات لمدرسة الزخرفية بنات و210 لمدرسة أبو عطوة الثانوية الفنية بنات و210 لمدرسة أبو صوير الصناعية المشتركة و195 للمدرسة المعمارية الثانوية في الإسماعيلية و205 درجات لمدرسة القصاصين الصناعية المشتركة و187 درجة لمدرسة التل الكبير الصناعية المشتركة و195 لمدرسة فايد الصناعية بنين و195 لمدرسة فايد الصناعة بنات و194 لمدرسة القنطرة شرق الصناعية و182 لمدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية.

كما حدد تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الإسماعيلية 181 درجة للمدرسة المتقدمة التجارية بنات في الإسماعيلية و200 درجة للمدرسة الفندقية و185 درجة لمدرسة طلعت حرب التجارية و181 لمدرسة التجارة بنات في الإسماعيلية و181 درجة لمدرسة أم المؤمنين التحارية بنات و192 درجة لمدرسة أبو عطوة الثانوية التجارية بنات و184 درجة لمدرسة حسن غنيمي التجارية و215 درجة لمدرسة التل الكبير التجارية.