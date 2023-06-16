تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 في محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في محافظة بني سويف، ودرجات القبول بكافة مدارس التعليم الفني، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بتحديد درجة القبول بكل مدرسة من مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، وعدد الطلاب بكل مدرسة سواء للتعليم الزراعي أو التجاري أو الصناعي أو الفندقي.

وخلال التقرير التالي نرصد تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في محافظة بني سويف سواء للتعليم الزراعي أو التجاري أو الصناعي أو الفندقي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في محافظة بني سويف للتعليم الصناعي

اعتمد المحافظ تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ2024 في بني سويف ودرجات القبول بمدارس التعليم الصناعي كالتالي:

في مدارس مركز بني سويف، جاء تنسيق القبول بمدرسة الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين 175درجة.

بني سويف الميكانيكية 180 درجة.

بني سويف الكهربائية 205 درجة.

بني سويف الزخرفية بـ170 درجة.

بني سويف المعمارية 160درجة.

بني سويف الفنية بنات 205 درجة.

أبشنا الفنية بنات 170 درجة.

والشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت بـ180درجة.

باروط الصناعية بنين بـ180 درجة.

باروط الفنية بنات 170 درجة.

وفي مدارس مركز الواسطى، جاء تنسيق الدبلومات الفنية بمدرسة الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين بـ 190 درجة، والشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات 190 درجة، وفي مدارس مركز ناصر، جاء تنسيق مدرسة الفنية بنات، ناصر الفنية بنات 175 درجة، والشهيد محمود عيد الفنية بنات بالرياض 170 درجة، وفي مدارس مركز إهناسيا، جاء تنسيق مدرسية إهناسيا الصناعية العسكرية بنين بـ175 درجة، وإهناسيا المعمارية العسكرية بنين بـ 160 درجة، وإهناسيا الفنية بنات بـ 200 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في المدارس الصناعية

وفي مدارس مركز ببا جاء تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في المدارس الصناعية كالتالي: ببا الصناعية العسكرية بنين 175 درجة، والشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات 190 درجة، وأبو شربان الصناعية العسكرية بنين 160 درجة، وحسن عبد الرحيم الفنية بنات 165 درجة، والشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش 170 درجة، وفي مدارس مركز سمسطا جاء تنسيق مدرسة حسين جلال الصناعية بنين بـ 160 درجة، والشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا بـ 170 درجة.

وفي مدارس مركز الفشن، جاءت مدرسة الفشن الصناعية العسكرية بنين 170درجة، والفشن الفنية بنات بـ 175 درجة، والفنت الشرقية الفنية بنات بـ 160 درجة، والسلام الصناعية بنين بـ145 درجة، والفنت الصناعية بنين بـ150 درجة، وشنرا الفنية بنات 150 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في محافظة بني سويف للتعليم الزراعي

واعتمد محافظ بني سويف تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ2024 في بني سويف ودرجات القبول بمدارس التعليم الزراعي: مدرسة بني سويف الزراعية بـ147 درجة، وناصر الزراعية 150 درجة، والواسطى الزراعية 145 درجة، وببا الزراعية 145 درجة، والفشن الزراعية بـ141 درجة، وسمسطا الزراعية بـ140 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ 2024 في محافظة بني سويف للتعليم التجاري والفندقي

كما اعتمد محافظ بني سويف تنسيق الدبلومات الفنية 2023ـ2024 في بني سويف ودرجات القبول بمدارس التعليم التجاري والفندقي كالتالي:

1 ــ بني سويف الثانوية الفندقية العسكرية 3 سنوات بنين، بـ210، وبنات 175.

2 ــ بني سويف الفنية التجارية المتقدمة 3 سنوات بنين 175.

3 ــ التجارة بني سويف 170.

4 ــ بليفيا التجارية المشتركة بنين 220، وبنات 140.

5 ــ باروط التجارية بنات 140.

6 ــ إهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بنين 220، و بنات 140درجة.

7 ــ باها الثانوية التجارية للبنات 140 درجة.

8 ــ الواسطى التجارية المشتركة بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

9 ــ الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير، بنين 180 درجة، وبنات 140 درجة.

10 ــ ناصر التجارية المشتركة، بنين 220درجة، وبنات 140درجة.

11 ــ أشمنت التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

12 ــ منشأة هديب التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

13 ــ إهناسيا التجارية بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

14 ــ سدمنت التجارية بنات 140.

15 ــ ببا التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140درجة.

16 ــ الشهيد فاروق كامل عبد الفتاح التجارية المشتركة، بنين 220 درجة، وبنات 140 درجة.

17 ــ الفشن التجارية المشتركة بنين 220 درجة بنات 140.

18 ــ بني سويف الميكانيكية العسكرية بنين 170 درجة.

19 ــ بني سويف الكهربائية العسكرية بنين180 درجة.

20 ــ بني سويف الزخرفية بنات 175 درجة.

21 ــ بني سويف الفنية بنات 160 درجة.

22ــ ناصر الفنية بنات 160 درجة.

23 ــ إهناسيا الفنية بنات 170 درجة.

24 ــ الشهيد محمد حسين الفنية بنات 165 درجة.

25 ــ بني سويف التجارية بنين 170 درجة.

26 ــ بني سويف الفندقية العسكرية بنين 170 درجة.

27 ــ ناصر الزراعية العسكرية ببني سويف 145 درجة.