اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الشرقية، حيث يتقدم الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس الفنية سواء صناعية أو زراعية أو تجارية أو خدمات للتقدم بأوراقهم، للالتحاق بهذه المدارس واستكمال دراستهم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة الشرقية

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية، لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) على النحو التالي:-

تنسيق دبلوم صنايع 2023-2024 محافظة الشرقية

مدرسة الزقازيق الفنية الصناعية العسكرية المتقدمة بنين: مجموع كلى 230 درجة للعام ومجموع 180 درجة للخدمات.

مدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر الميكانيكية العسكرية بنين: بمجموع كلي 240 للعام- 185 للخدمات.

الزقازيق الصناعية بنات رقم 2 بمجموع كلى 235 للثانوي العام- 185 درجة للخدمات- 180 درجة للمهني- 140 درجة خدمات مهني.

اللواء عبد المنعم أبو المجد العسكرية الصناعية المشتركة بالزنكلون: بمجموع كلي 225 درجة للبنين عام وخدمات، 180 درجة للخدمات، وللبنات 180 درجة للثانوي العام، و175 درجة ثانوي عام مهني- 140 درجة ثانوي خدمات مهني.

الزقازيق المعمارية السكرية بنين، 230 درجة للعام و180 خدمات مهني.

الزقازيق الصناعية بنات رقم 1، 230 للعام، و185 خدمات مهني.

وجاء تنسيق باقي المدارس الصناعية وفقا للجدول الموضح أدناه

تنسيق دبلوم زراعة 2023-2024 محافظة الشرقية

وأما تنسيق دبلوم زراعة 2024 محافظة الشرقية بنين وبنات فقد حدد كما يلي:

مدرسة الزقازيق الزراعية العسكرية المشتركة 220 درجة.

مدرسة الشهيد إبراهيم عطية الزراعية بفاقوس 220 درجة.

مدرسة الشهيد ميلاد سعد جورجي العسكرية بديرب نجم 215 درجة.

مدرسة منيا القمح الزراعية المشتركة 220 درجة للعام، 175 خدمات، 140 مهني.

مدرسة كفر صقر الزراعية المشتركة 220 درجة.

مدرسة السلام الزراعية المشتركة بلبيس 215 درجة.

مدرسة عاطف خليل الزراعية المشتركة 220 درجة.

مدرسة الصالحية الجديدة الزراعية المشتركة 215 درجة.

التعليم والتدريب المزدوج 2023-2024 محافظة الشرقية

الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بسلطان آل عويس 185 درجة.

المدرسة النسيجية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة

السويدي اليكتريك للتعليم والتدريب المزدوج 220 درجة

مصر الحجاز للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة

محمد صابر للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

حكيم متر باكو للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

مد ستار للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

سمير الكفراوي للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

فاروق سالم للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

بربنتكس للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

مجمع الجلود التعليم والتدريب المزدوج 145 درجة

أمال بشارة للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

مجدي الشويخ للتعليم والتدريب المزدوج 145 درجة