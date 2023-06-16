ينتظر طلاب محافظة البحر الأحمر تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 عقب ساعات من إعلان مديرية التربية والتعليم إغلاق باب تظلمات امتحانات الشهادة الإعدادية، ويرواد الطلاب وأولياء الأمور حلم البحث عن المستقبل وإيجاد حلول بديلة الثانوية العامة خاصة الدبلومات الفنية المؤهلة لسوق العمل مباشر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 البحر الأحمر

وكشفت الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة البحر الأحمر سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل قبل نهاية الخميس المقبل.

وتوقع هشام منير، أن الحد الأدنى لدرجات القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 محافظة البحر الأحمر سيكون 140‪ درجة

تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأوضح هشام منير بدء تلقي بحث طلبات التظلمات على نتيجة امتحانات شهادة الشهادة الإعدادية بمعرفة موجهي العموم وموجه أول المادة مشددا على اتخاذ دراجات الرأفة لصالح الطلاب طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

بدائل الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وأشار «منير»، إلى أن هناك أكثر من بديل للثانوية العامة بالبحر الأحمر على رأسها المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الخمسة سنوات برأس غارب ومدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الخمسة سنوات بمدينة الغردقة ومدارس الثانوية الصناعية البحرية بمدينة سفاجا وهي مدارس مؤهلة لسوق العمل.