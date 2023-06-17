عاجل.. تخفضيات في أسعار فنادق الغردقة خلال إجازة الصيف تصل لـ ألف جنيه

تشهد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إقبال الآلاف في موسم الصيف، وتتلقى الفنادق حجوزات بصفة دائمة طوال الإجازة، حيث أعلنت عدد من الفنادق، أنها كاملة العدد حتى نهاية إجازة الصيف، ونسبة الإشغالات وصلت إلى 100%، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية، فضلا عن أن أسعار الغرف الفندقية بها، تبدأ من ألف جنيه في الليلة.

موسم الصيف كامل العدد

أشار علاء الدين الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة تشهد إقبالا كبيرا من رواد السياحة الداخلية، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الخارجية، وتوافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة.

إقبال الحجوزات على فنادق الغردقة

كشف «محمود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة مع بداية موسم الصيف، تخطت حاجز الـ90%، ومن المتوقع أن تكسر حاجز الـ100% مع زيادة الحجوزات على الفنادق، لافتا إلى أن عدد من الفنادق رفع لافتة كامل العدد في إجازة الصيف.

أسعار فنادق الغردقة

وقال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار فنادق الغردقة في الصيف، تختلف حسب درجة تقييم الفنادق، حيث تضم أكثر من 150 فندق سياحي، تتنوع بين نجمتين حتى 5 نجوم، وتخضع لإشراف وزارة السياحة.

وكشف عاطف البيه رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السياحة بالغردقة، أن سعر الليلة الفندقية، يبدأ من ألف جنيه بالغرفة المزدوجة، وتشمل فردين وطفلين أقل من 12 سنة، وهو الفندق المقيم بنجمتين.

وتصل إلى ألفي جنيه للفندق ذو ثلاث نجوم، بينما تبدأ الليلة الفندقية بفنادق النجوم الأربع من 2200 جنيه، وتصل إلى أربعة آلاف جنيه، وتبدأ الليلة الفندقية بفنادق الـ5 نجوم، بخمسة آلاف جنيه، وتصل إلى عشرة آلاف جنيه في الفنادق الفاخرة.