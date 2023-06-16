احتفالات عارمة لأهالي الحجاج بالدقهلية لمدة 3 أيام قبل سفرهم إلى السعودية

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة بين أسر الحجاج بالدقهلية، قبل السفر إلى السعودية بأيام لأداء مناسك الحج لموسم 2023، ومن المقرر مغادرة البلاد يوم الأحد 18 يونيو لزيارة بيت الله الحرام وأداء الفريضة.

فرحة أهالي الدقهلية بالحجاج قبل سفرهم بأيام

وأقام الأهالي بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية الاحتفالات لمدة 3 أيام من أجل التعبير عن فرحتهم بسفر الحجاج إلى الأراضي السعودية وأداء مناسك الحج، فبدأو بترديد أشهر أغاني الحج، ونشر البهجة داخل المنزل الخاص بالحجاج.

أغاني واحتفالات داخل منزل الحجاج بالدقهلية قبل سفرهم بأيام

عبر«جميل زكي» ابن مركز السنبلاوين بالدقهلية لـ«الوطن»، عن فرحته الكبير لسفره لأداء مناسك الحج بالأراضي السعودية هذا العام: «من لحظة ما عرفت قبولي في القرعة الخاصة بالتضامن الاجتماعي، والفرحة كبيرة في قلبي، ربنا استجاب لدعائي الحمد لله».

وأوضحت هيام فوزي زوجة جميل لـ«الوطن»، أنها تستعد للسفر للحج بعد أيام، إذ استطاعت أن تسافر بعد فوزها مع زوجها في قرعة الحج الخاصة بالتضامن الاجتماعي بالدقهلية، مؤكدة استمرار الاحتفالات لديهم في المنزل منذ أيام وتستمر حتى سفرهم.

وأضافت أن الأسرة والجيران احتفلوا معها داخل المنزل قبلها سفرها بأيام إلى الحج وأداء مناسك الحج 2023:«الأهالي والحبايب متجمعين في البيت كل يوم نُغني ونفرح، لأن ده الحج يعني الفرحة الكبيرة اللي ربنا رضاني بها الحمد لله».