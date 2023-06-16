يارا الصعيدي ابنة مشروع الموهبة بكفر الشيخ تحصد ذهبية الجمهورية في التايكوندو

توجت يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بالمركز الأول، حاصدة ذهبية بطولة الجمهوريه للتايكوندو تحت 14 سنة، منافسات وزن تحت 152 سم.

وأقيمت الفعاليات، في صالة جامعة حلوان الرياضية، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 100 نادي وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية، في الفترة من 15 حتى 17 يونيو، التي ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تهنئة من الشباب والرياضة

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبة يارا الصعيدي لاعبة تايكوندو مطوبس التي استطاعت أن تتغلب على منافسيها من أندية وادي دجلة وسبورتنج، الصيد بالدقى، هليوبوليس، المصرى البورسعيدي، أسوان والشلالات ونالت إعجاب المستشار محمد مصطفى، رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو خلال المنافسات.

كما وجه التهنئة إلى لاعبى المشروع القومي بكفر الشيخ بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة والجهاز الفني للعبة التايكوندو بمطوبس، بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدير الفني، وميمي الامشيطى مدرب الأبطال.

ثلاث لاعبات جدد

فى إطار متصل، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى وقت لاحق إنضمام ثلاث لاعبات تايكوندو من أبناء المشروع القومي بالمحافظة إلى معسكر منتخب مصر، فى إطار إستعداد المنتخب لخوض بطولة العالم المقرر انطلاقها فى منتصف يوليو القادم بالبوسنة.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرم أبطال تايكوندو مطوبس مايو الماضي على هامش حفل تكريم ابطال افريقيا للمصارعة بالديوان العام بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ،ولفيف من القيادات التنفيذية.