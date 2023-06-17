إلغاء الإجازة وتجهيز 24 مجزرا.. استعدادات «بيطري الدقهلية» لعيد الأضحى 2023

كشف السيد حسانين وكيل الطب البيطري بالدقهلية، عن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، مشددًا على أنهم يعملون على قدم وساق خاصة داخل المجازر والأسواق الخاصة ببيع الأضاحي بالدقهلية.

وأوضح«حسانين» أنه جرى التعامل وإاتخاذ كافة الاستعدادات، بداية من تجهيز 24 مجزرًا لذبح الأضاحي، ووجود فريق طبي كامل داخل المجازر.

إلغاء الإجازات للأطباء خلال عيد الأضحى 2023

وأوضح «حسانين» أنه جرى إيقاف الإجازات بشكل كامل لكل أطباء البيطري قبل العيد بـ10 أيام، حتى آخر أيام العيد الكبير، موضحًا: «جرى توزيعهم على جميع المجازر الخاصة بالمديرية في كل مركز بالمحافظة».

تجهيز المجازر بالدقهلية للعيد الأضحى

وأشار إلى جرى تعقيم المجازر الخاصة بذبح الأضاحي، بعد إتاحة ذبح الأضاحي بها بالمجان على مدار أيام العيد الكبير 2023، بقرار من محافظ الدقهلية، وجرى تجهيز فريق طبي بها لذبح الأضاحي.

حملات خلال أيام العيد لضبط

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع الجهات المتخصصة على شن حملات مرورية لضبط أي مخالفات لذبح الأضاحي بالشوارع، طوال أيام العيد الكبير 2023.

وأضاف أن المديرية تسعى من خلال الحملات على ضبط أي مخالفات خاصة بذبح أي لحوم ضارة أو مريضة أو فاسدة، وتوزيعها علي المواطنين على الرغم من فسادها أو عدم صلاحيتها للاستخدام للمواطنين.