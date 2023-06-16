اقترب عيد الأضحى المبارك الذي يعد من أهم شعائرع ذبح الأضحية سواء كانت من الضأن أو الماشية لذا يهتم المواطنون بمعرفة أماكن المجازر في المحافظات 2023 لذبح الأضاحي خلال أيام العيد.

حيث يختار كل مواطن من أماكن المجازر في المحافظات 2023 لذبح الأضاحي خلال أيام العيد المكان الأقرب له والمناسب له، خاصة مع سفر العديد من المحافظات المركزية إلى محافظاتهم الرئيسية لقضاء العيد وسط العائلة والتضحية بقريته الأم.

أماكن المجازر في المحافظات 2023 لذبح الأضاحي خلال أيام العيد

أماكن المجازر في المحافظات 2023 لذبح الأضاحي خلال أيام العيد تحددها مديرية الطب البيطري بكل محافظة وتعلن عنها ليتمكن المواطنون من اختيار الأقرب لهم، حيث إن الذبح داخل المجازر المعتمدة يضمن سلامة الأضحية.

أماكن المجازر في المحافظات 2023

وتنشر «الوطن» أماكن المجازر في المحافظات 2023 لذبح الأضاحي خلال أيام العيد وفقا لمديريات الطب البيطري بالمحافظات.

أماكن المجازر في الجيزة 2023

تضم محافظة الجيزة عدة مجازر تابعة للطب البيطري بمختلف ميادين الجيزة منها، مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق ومجزر منشأة القناطر ومجزر وردان ومجزر نكلا ومجزر أوسيم ومجزر كرداسة ومجزر ناهيا، ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة مجزري سقارة ومجزر الشوبك الغربي بالبدرشين، ومجز العياط ومجذر المتانيا ومجزر الصف ومجزر أطفيح ومجزر البشاير.

أماكن المجازر في القليوبية 2023

يوجد عدة مجازر بمحافظة القليوبية منها مجزر بنها الرئيسي ومجزر كفر الجزارومجزر شبين القناطر، ومجزر طوخ، ومجزر قها، ومجزر قليوب، ومجزر القناطر، ومجزر الخانكة، بمدينة الخانكة، ومجزر الخانكة 2، بقرية القلج ومجزر كفر شكر ومجزر حي غرب شبرا الخيمة، ومجزر العمار.

أماكن المجازر في سوهاج 2023

تضم محافظة سوهاج عدة مجاز موزعة مابين المدن والقرى منها، مجزر أخميم ومجزر الحواويش ومجزري طهطا ومجزر المراغة ومجزر طما ومجزر سوهاج ومجزر جرجا ومجزر جهينة.

أماكن المجازر في الفيوم2023

يوجد عدة مجازر بمحافظة الفيوم منها، مجزر ذبيح اللاهون، ومجزر ذبيح هوارة المقطع، ومجزر العدوة، ومجزر أبشواي، ومجزر طبهار، ومجذر العجميين، ومجذر أبوكساه، مجزر إطسا، مجزر منية الحيط، ومجزر طامية ومجزر فيديمين، ومجزر ترسا، ومجزر سنهور القبلية.

أماكن المجازر في الإسماعيلية 2023

وبمحافظة الإسماعيلية توجد مجازر، مجزر الاسماعيلية الألي بأبو خليفة ومجزر القصاصين ومجزر فايد ومجزر فنارة و مجزر أبو صوير و مجزر التل الكبير.

مجازر مجانية بالعيد الكبير

ويتم توفير خدمة الذبح المجاني بمعظم المجازر الحكومية بالمحافظات طوال فترة عيد الأضحى المبارك مع عدم منع الأطباء البيطريين أجازات خلال أيام العيد الكبير لحين إنتهاء ذبح الأضاحي.