مسار إجباري تفتتح حفلات الصيف في الساحل الشمالي

افتتح فريق مسار إجباري أول حفلات الصيف بالساحل الشمالي، مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، الذي تفاعل مع أغنياتهم بشكل كبير.

أغنيات فريق مسار إجباري

وقدمت فرقة «مسار إجباري»، عددا كبيرا من أغنياتهم ومن بينها «نص الحاجات، حد تابه، نهاية الحكاوي، فاكرة، أنا هويت، شيرفوبيا».

وأعرب هاني الدقاق خلال الحفل، عن سعادته الكبيرة للقاء الجمهور وافتتاح حفلات الصيف معهم.

ومن المقرر أن تحيي الفقرة الرئيسية، إليسا بمجموعة كبيرة من أغنياتها.

آخر أعمال فريق مسار إجباري

يذكر أن آخر أعمال فريق مسار إجباري، أغنية «حبة طبطبة»، مع المطرب دياب، وتقول كلمات الأغنية: «بشكر أغاني من زمان ماسكة ف وداني ليها فضل كبير عليا بشكر دكك وكلاب سكك جريت معايا مش عليا بشكر بشر مفيهومش شر مشوفتهومش بشكر عشان عشمان أشوفهم منساهمش شكرا لحبة طبطبة».