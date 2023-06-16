ضبط 67 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن مديرية التموين قامت بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وجرى ضبط 67 مخالفة تموينية وتحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة.

وأكد «دايرة» في بيان، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح أن الحملات التموينية قامت من خلال إدارة الرقابة التجارية والتموينية بالإدارات التالية: «بندر ميت غمر، السنبلاوين، الجمالية».

ضبط 67 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 67 مخالفة تموينية، وجاءت كالاتي:

- 18 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

- 22 محضرا نقص وزن مابين 8-19 جم.

- 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 9 محاضر تصرف في دقيق 53 شيكارة.

- 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 1 محاضر بيع بأعلى من السعر الرسمي سجائر

- 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأكد «دايرة» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وأنها تظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.