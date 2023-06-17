7 مجازر في الإسماعيلية تستعد لعيد الأضحى.. توفير العمالة والأختام

رفعت محافظة الإسماعيلية، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع بدء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشددت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية على كل المجازر الرئيسية ضرورة الاستعداد جيدا خلال أسبوعين تقريبا مع توفير العمالة الكافية واللازمة في المجازر.

توفير المطهرات في المجازر

ووجه الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بمراجعة النواقص في المهمات واستكمالها والأدوات المستخدمة في المجازر والعمالة الكافية طوال فترة عيد الأضحى المبارك ورفع حالة الطوارئ.

وشدد على ضرورة توفير أدوات النظافة والمطهرات، والمادة السرية الملونة، المستخدمة في ختم اللحوم بشكل كافي قبل فترة عيد الأضحى واستكمال إصلاح موازين الحيوانات الحية.

وتنتشر المجازر الكبرى في الإسماعيلية على رأسها مجزر الإسماعيلية الآلي بأبو خليفة، ومجزر القصاصين، ومجزر أبو صوير، ومجزر فايد، ونقطة ذبيح فنارة، ومجزر التل الكبير، والمجزر الآلي.

حملات لمتابعة المنافذ والجزارين في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية عن شن حملات مكثفة على الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، على منافذ ومحلات بيع اللحوم وجميع الثلاجات والأسواق بالمحافظة؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.