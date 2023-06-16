إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور الضبعة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع على طريق محور الضبعة بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ربع نقل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الدفع بسيارات إسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور الصبغة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.